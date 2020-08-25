Антананариву, , 12:32 — REGNUM Одиннадцать заключенных, сбежавших из тюрьмы на юго-востоке Мадагаскара в воскресенье, 23 августа, были пойманы. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

Полиция и армия были развернуты в тюрьме Фарафанга, когда десятки заключенных предприняли попытку побега, напав на надзирателей с камнями и украденным оружием. Полиция открыла огонь, убив 20 заключенных.

По сообщению министерства юстиции, еще 19 сбежавших в результате инцидента лиц все еще находятся на свободе.

Массовые побеги из тюрем не редкость на Мадагаскаре, отмечают журналисты. В 2016 году около 40 заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима в Толярах на юге страны. На Мадагаскаре задержанные зачастую в течение многих лет находятся в тюрьмах в ожидании суда, как сообщают правозащитники.

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