Тункинский район, Бурятия, , 12:08 — REGNUM Спасатели в Бурятии проверили версию шамана, сообщившего возможное местонахождение пропавшего более месяца назад самолёта Ан-2. По данным СМИ, он предположил, что воздушное судно может находиться на дне водоёма.

Поисковый отряд исследовал озёра Гузей и Каторжан, глубина которых достигает 30−35 метров.

«В результате поисков никаких следов падения Ан-2 обнаружено не было. Сегодня спасатели обследуют территорию остальных восьми близлежащих озер. Их глубина — от 10 до 15 метров», — передаёт «Байкал-Daily» сообщение агентства ГО и ЧС Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту пропал 18 июля. Возбуждено уголовное дело. Наземные поиски в последние дни ведутся на территории Иркутской области.

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