Уфа, , 12:12 — REGNUM Отвечать у доски ученикам будет запрещено в первой четверти в школах Уфы. Об этом 25 августа сообщила на оперативном совещании главы администрации Уфы заместитель главы городской администрации Алина Сулейманова.

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По ее словам, для недопущения скопления учеников и педагогов в учебных заведениях будут открыты все входы, в том числе и запасные. В школах уже нанесены маркировочные линии для удобства соблюдения рекомендованной дистанции. Кроме этого, в учебных заведениях разработана навигация, которая предусматривает маршруты передвижения учеников по зданию с нанесением цветной разметки.

Алина Сулейманова отметила, что за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Исключение составляют уроки технологии, физики, физкультуры информатики, химии. При этом, чтобы сократить контакты учащихся разных классов и избежать их пересечения в столовой и коридорах, было составлено специальное расписание уроков и графики плавающих перемен. При этом запрещено проводить общешкольные массовые мероприятия.

Отмечается, что в первой четверти исключается работа учеников у доски. Кроме этого, разметкой определена зона около доски, из которой учитель не должен выходить во время уроков, а школьники не должны ее пересекать.

Сообщается, что 1 сентября 2020 года в школы Башкирии пойдут 126 тысяч детей, в том числе 14 тысяч учеников первого класса.

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