Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM В Улан-Удэ владельцы сгоревшего магазина оценивают нанесённый ущерб. По предварительным подсчётам, убытки достигают около 10 млн рублей, передаёт портал «Ариг Ус online».

Возгорание произошло сегодня, 25 августа утром. К моменту прибытия пожарных, деревянное здание, обшитое металлопрофилем было полностью охвачено огнём, пламя грозило перекинуться на стоящее по соседству строение. Двадцати огнеборцам в итоге удалось предотвратить переход и потушить пожар на площади 449 кв. метров.

«От пожара также пострадали киоск овощей и фруктов и салон ритуальных услуг. А вот расположенное рядом с универсамом кафе, чудом устояло. От высокой температуры лишь лопнули пластиковые окна», — сообщает портал.

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