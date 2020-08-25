Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Следственные действия на месте ДТП на дороге Шатили в Душетском муниципалитете в Грузии были завершены 24 августа. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По предварительным данным, 23 августа микроавтобус, в котором находились 19 пассажиров, включая гида, на повороте врезался в стоявший на обочине строительный джип. После столкновения оба транспортных средства упали с высоты 80 метров.

Сообщается, что автобус должен был пройти техосмотр до 13 июля, но этого сделано не было. Транспортное средство принадлежит туристической компании Traveler. ge, которая и была организатором экскурсии.

«Мы сотрудничаем со следствием и передадим следственному ведомству все имеющиеся у нас детали, чтобы была установлена причина трагедии», — говорится в распространенном сообщении от туристической компании.

Напомним, в аварии на дороге Шатили погибли 17 человек и трое были тяжело ранены. В Грузии 25 августа объявлен траур.

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