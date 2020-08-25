Анапа, Краснодарский край, , 11:46 — REGNUM Туристов эвакуируют из района лесного пожара на территории Анапы Краснодарского кая 25 августа, сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«Держу ситуацию на личном контроле, проговорил с главами пострадавших муниципалитетов. Мы должны исключить нахождение туристов рядом с потенциально опасными местами, уже организована необходимая работа по эвакуации людей», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный лесной пожар в Анапе возник днём 24 августа, он охватил несколько гектар. Тушение огня ведется как с воздуха, так и с воды, при помощи катеров.

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