Иркутск, , 11:37 — REGNUM Пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным сайта областного правительства на 25 августа в регионе действуют 20 пожаров общей площадью 8522 га. Из них 7715 га, покрыты лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, 13 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 25 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения произошло четыре возгорания. Причиной 34 пожаров считаются грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным космического мониторинга, в минувшие сутки в зоне задымления от лесных пожаров находились 10 населенных пунктов в Катангском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах.

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