Южно-Сахалинск, , 11:37 — REGNUM На Сахалине полицейские накрыли подпольный цех по приготовлению трепанга. Все браконьеры задержаны, изъято почти 400 кг морского деликатеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД РФ.

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Четыре браконьера вылавливали трепанга в заливе Анива. В подпольном цехе мужчины перерабатывали свой улов и затем под видом других товаров транспортировали во Владивостока для последующей продажи.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии один из участников группы был задержан с поличным при добыче биоресурсов в заливе, остальные — в подпольном цехе во время приготовления незаконно добытого деликатеса», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сумма нанесённого ущерба превышает 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке сотрудники Северо-восточного территориального управления Росрыболовства совместно с общественными инспекторами задержали в Соболевском районе на реке Удова браконьера с красной икрой весом более 200 кг.