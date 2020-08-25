Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону две аварийные бригады устраняют коммунальную аварию, оставившую горожан без воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 25 августа.

Порыв водопроводной сети произошёл в Октябрьском районе на улице Зоологической вечером 24 августа. В связи с аварией ограничено холодное водоснабжение жилых домов садоводческого товарищества «Донподход», а также трёх улиц. Над устранением течи работают восемь человек и шесть единиц техники.

Как предполагают специалисты, авария будет ликвидирована до 16:00 мск 25 августа.