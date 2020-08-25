Анапа, Краснодарский край, 25 августа 2020, 11:50 — REGNUM Решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного пожара в лесном массиве в районе Малого Утриша вблизи Анапы в Краснодарском крае принял исполняющий обязанности главы города Василий Швец. О этом 25 августа сообщает пресс-служба городской администрации.
«Решением исполняющего обязанности главы Анапы с 00:00
Также указывается, что в настоящее время огнем пройдено порядка 82 га, причем общий фронт составляет до 5 км, активного горения — около 3 га.
Кроме этого, сообщается, что в работах по тушению пожара задействовано 217 человек и 21 единица техники, включая авиационную. На месте продолжает работать оперативный штаб по координации ЧС во главе с исполняющим обязанности главы Анапы.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 350 туристов эвакуированы с Малого Утриша в Анапе Краснодарского края из-за мощного лесного пожара.