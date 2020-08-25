Анапа, Краснодарский край, , 11:50 — REGNUM Решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного пожара в лесном массиве в районе Малого Утриша вблизи Анапы в Краснодарском крае принял исполняющий обязанности главы города Василий Швец. О этом 25 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

«Решением исполняющего обязанности главы Анапы с 00:00 25.08.2020 введён режим ЧС в границах Супсехского сельского округа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время огнем пройдено порядка 82 га, причем общий фронт составляет до 5 км, активного горения — около 3 га.

Кроме этого, сообщается, что в работах по тушению пожара задействовано 217 человек и 21 единица техники, включая авиационную. На месте продолжает работать оперативный штаб по координации ЧС во главе с исполняющим обязанности главы Анапы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 350 туристов эвакуированы с Малого Утриша в Анапе Краснодарского края из-за мощного лесного пожара.