Ярославль, , 11:23 — REGNUM Мэрия Ярославля готовится к заселению одного из трех подъездов дома, где 21 августа произошёл взрыв бытового газа. Об этом на общегородском совещании 25 августа рассказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Последствия взрыва

По словам главы, 24 августа прошло совещание с участием ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании. На нём рассматривался вопрос возобновления подачи воды, газа, электричества в уцелевшую часть дома.

«Планируется провести подготовительные мероприятия для заселения граждан в третий подъезд. В настоящее время чёткое понимание, как мы действуем поэтапно, есть, контакт с жителями ежечасный», — сказала глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.

Впрочем, заселение будет возможно лишь после завершения экспертизы, которую проводит «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Результаты исследования будут в начале сентября.

Сейчас жители пострадавшего от взрыва дома живут у родственников, знакомых и в гостинице «Которосль», причём все больше людей желают жить в гостинице. Как рассказал мэр города Владимир Волков, в первую ночь в гостиницу пошли жить только 33 человека, сейчас их уже 137.

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