Красноярск, , 11:16 — REGNUM Пресечена преступная деятельность уроженца Красноярского края, причастного к ресурсному обеспечению террористической деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в краевом УФСБ России.

Работа велась во взаимодействии с межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу. Установлено, что мужчина в 2018 году вступил в переписку с гражданином Киргизии, объявленным в международный розыск. От него он получил номер QIWI кошелька и осуществил несколько переводов денежных средств на нужды членов террористической группировки.

16 марта 2020 года в отношении уроженца края было возбуждено уголовное дело. 22 июля текущего года суд признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», ограничивающие возможность пополнения анонимных электронных кошельков. Ранее при обсуждении поправок в закон отмечалось, что они направлены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и против финансирования терроризма.

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