* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 11:05 — REGNUM В Стамбуле правоохранители задержали планировавшего теракт боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 августа передает телеканал CNN Turk.

Отмечается, что задержанный мужчина приехал в Стамбул из другого города и готовился устроить теракт.

При обыске в его номере в гостинице было изъято ружье, а также пять обойм и 150 патронов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Турции задержали мужчину с 37 кг тротила, который готовил крупные теракты в городах страны.

Кроме того, в конце июня сотрудники правоохранительных органов Турции задержали трех человек, обвиняемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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