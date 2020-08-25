Анкара, 25 августа 2020, 11:05 — REGNUM организация, деятельность которой запрещена в РФВ Стамбуле правоохранители задержали планировавшего теракт боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 августа передает телеканал CNN Turk.
Отмечается, что задержанный мужчина приехал в Стамбул из другого города и готовился устроить теракт.
При обыске в его номере в гостинице было изъято ружье, а также пять обойм и 150 патронов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Турции задержали мужчину с 37 кг тротила, который готовил крупные теракты в городах страны.
Кроме того, в конце июня сотрудники правоохранительных органов Турции задержали трех человек, обвиняемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте также: В Турции арестовали двух подозреваемых в связях с террористами