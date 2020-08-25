Уфа, , 11:11 — REGNUM Снаряд времён Гражданской войны обезвредили в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 августа росгвардейцам поступила информация о том, что в Нуримановском районе был обнаружен похожий на боеприпас предмет. Прибыв на место происшествия, специалисты установили, что это 76 мм снаряд времён Гражданской войны, на котором имеются следы сильной коррозии. Сотрудники Росгвардии вывезли находку в безопасное место и уничтожили её.

Росгвардейцы напоминают, что в случае обнаружения предметов, похожих на боеприпасы, нельзя к ним прикасаться или физически воздействовать на них. Необходимо срочно оповестить об этом сотрудников правоохранительных органов.

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