Киев, , 11:06 — REGNUM С начала 2020 года на Украине было обнаружено и обезврежено около 42 тыс. взрывоопасных предметов, заявили 25 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В ведомстве отметили, что большая часть найденных предметов относится к временам Великой Отечественной войны. В частности, была обезврежена 841 авиабомба тех лет.

«Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времён прошлых войн», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что за неделю с 17 по 23 августа специалисты ГСЧС уничтожили 2202 взрывоопасных предмета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франсковской области местный судья чудом остался жив из-за того, что взрывное устройство, заложенное неизвестными в его гараже, не сработало.

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