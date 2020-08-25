Чебоксары, , 10:48 — REGNUM Чувашские правоохранители установили подозреваемых в краже икон из мужского монастыря. Фигурантами уголовного дела стали двое жителей Владимирской области, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе прокуратуры республики.

Кража была совершена 14 августа 2020 года из церкви Александро-Невского мужского монастыря, расположенного в Моргаушском районе Чувашии. Следствием установлено, что были похищены иконы, частицы мощей святых и другие предметы религии.

В ходе следствия под подозрение попали 49-летний и 53-летний жители Владимирской области, которые имеют судимость за совершение кражи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража по предварительному сговору»).

Злоумышленники взяты под стражу на два месяца.

Ранее отмечалось, что из храма были похищены старинные иконы Александра Невского, Великомученика Пантелеймона и Георгия Победоносца.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чебоксарах у 84-летней пенсионерки была похищена икона 19 века. Правоохранители установили, что преступление совершил ранее неоднократно судимый сосед горожанки: тогда полицейские отмечали, что свою вину мужчина не отрицал и старинную икону успел сбыть неизвестному мужчине в день кражи.