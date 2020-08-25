Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 10:46 — REGNUM Жители тюменского села Велижаны Нижнетавдинского района рискуют остаться без воды из-за проржавевшей и протекающей колонки, которая является единственной на весь населённый пункт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что колонка, она же скважина, непригодна для подачи воды населению. Её механизм неоднократно ремонтировался и столько же раз ломался.

Прокуратура Нижнетавдинского района внесла главе Велижанского сельского поселения представление о приведении скважины в нормативное состояние.