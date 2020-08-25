Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Экологам удалось ликвидировать нефтеразлив, о котором очевидцы сообщили 23 августа. Специалисты собрали около 20 кг нефтепродуктов с поверхности реки Сестра в Курортном районе Санкт-Петербурга и установили источник загрязнения. Об этом 25 августа сообщили в городском комитете по природопользованию.

Сообщение о разливе нефтепродуктов на акватории реки Сестры в поселке Белоостров Курортного района поступило на пульт мобильной экологической дежурной службы 23 августа. Незамедлительно для мониторинга ситуации на указанное место была направлена аварийная бригада ГУП «Пиларн», которая подтвердила информацию о загрязнении реки.

«На момент осмотра на акватории Сестры наблюдалась тонкая пленка нефтепродуктов, не поддающаяся сбору. Для ее локализации в районе Сестрорецкого шоссе, 5 на акватории реки были установлены боновые ограждения. Источник загрязнения обнаружен не был», — уточнили в ведомстве.

На следующий день, 24 августа, был осуществлен выезд экологической бригады для проверки ранее установленных боновых ограждений. По результатам выезда было собрано 20 кг скопившейся нефтеводяной смеси. Также было повторно проведено обследование акватории реки Сестры.

«Выше по течению, в районе Западного скоростного диаметра был обнаружен источник загрязнения — предположительно переполнившиеся из-за дождя локальные очистные сооружения (ЛОС)», — пояснили в комитете.

В месте поступления загрязненной воды в акваторию реки специалисты установили две нитки ограждающих и сорбирующих бонов. Аварийная ситуация была локализована, а поступление загрязненной воды в реку прекращено. В настоящее время собственником проводятся работы по очистке ЛОС.