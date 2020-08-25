Ульяновск, , 10:24 — REGNUM В Ульяновске вступил в законную силу приговор в отношении 45-летнего горожанина, который в ходе конфликта стрелял в местного жителя. Он получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Разбирательства начались 21 августа 2019 года, когда в одном из офисов по улице Промышленная в Ульяновске был обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями. Следствие установило, что в тот день у пострадавшего произошёл «спонтанный конфликт с незнакомцем», находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

«Вооруженный охотничьим карабином нападавший после угроз персоналу местной фирмы расстрелял жертву», — говорится в сообщении.

Правоохранители также выяснили, что злоумышленник при задержании несколько раз ударил полицейских.

Суд признал ульяновца в покушении на убийство, угрозе убийством и назначил 13 лет один месяц колонии строгого режима. В прокуратуре отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Ульяновске была осуждена группа мужчин за попытку организации наркоторговлю коноплей. Правоохранители отмечали, что задержании один из них «выстрелил в преследовавших его сотрудников полиции из пистолета, снаряженного патронами травматического действия». Фигуранты уголовного дела получили соответственно 11 и 9 лет колонии строгого режима.