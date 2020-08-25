Нарьян-Мар, , 10:11 — REGNUM Бывшего директора одной из школ Ненецкого автономного округа подозревают в получении взяток.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, в 2018—2019 году директор школы за незаконное денежное вознаграждение в размере 10% от цены заключенных контрактов на поставку товаров для нужд образовательного учреждения получила от двух предпринимателей взятки в виде денег на общую сумму более 200 тысяч рублей.

В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела ведется и в отношении ее знакомой, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве и в отношении предпринимателей, давших взятки.