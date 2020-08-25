Десна, 25 августа 2020, 10:14 — REGNUM В Черниговской области Украины в общежитии 169-го военного учебного центра «Десна» произошёл взрыв, сообщила пресс-служба центра.
Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Её госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии, отметили в пресс-службе.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге в результате бытового конфликта произошёл взрыв гранаты. Пострадали четыре человека.
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