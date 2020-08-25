Десна, , 10:14 — REGNUM В Черниговской области Украины в общежитии 169-го военного учебного центра «Десна» произошёл взрыв, сообщила пресс-служба центра.

«В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Её госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии, отметили в пресс-службе.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге в результате бытового конфликта произошёл взрыв гранаты. Пострадали четыре человека.

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