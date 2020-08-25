Кеноша , , 10:12 — REGNUM Сотрудников полиции из американского города Кеноша (штат Висконсин, США), которые выстрелили в спину и ранили афроамериканца, временно отстранили от службы. Об этом 25 августа сообщила генеральная прокуратура штата.

«Все участвовавшие офицеры были отправлены в административный отпуск», — говорится в заявлении.

Также указывается, что генпрокуратурой Висконсина ведется расследование данного инцидента и уточняется, что участвовавшие в произошедшем правоохранители содействуют следственным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комендантский час введён в городе Кеноша из-за беспорядков, вспыхнувших после ранения чернокожего Джейкоба Блейка полицейскими.

Напомним, чернокожий житель США Джейкоб Блейк получил огнестрельное ранение от сотрудников полиции Кеноши, когда вмешался в конфликт двух женщин, которые дрались на улице.