Джакарта, , 10:01 — REGNUM Пожар произошел в районе национального парка Рава Аопа Ватумохаи в провинции Юго-Восточный Сулавеси, сообщает Antara.

В национальном парке заявили, что патрульные обнаружили четыре очага возгорания. Площадь пожара составила более двух тысяч гектаров.

Известно, что лесные и земельные пожары были вызваны деятельностью человека.

Как сообщало ИА REGNUM, около 500 гектаров леса сгорело в результате крупного пожара в городе Истр на юго-востоке Франции.

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