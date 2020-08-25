Джакарта, 25 августа 2020, 10:01 — REGNUM Пожар произошел в районе национального парка Рава Аопа Ватумохаи в провинции Юго-Восточный Сулавеси, сообщает Antara.
В национальном парке заявили, что патрульные обнаружили четыре очага возгорания. Площадь пожара составила более двух тысяч гектаров.
Известно, что лесные и земельные пожары были вызваны деятельностью человека.
Как сообщало ИА REGNUM, около 500 гектаров леса сгорело в результате крупного пожара в городе Истр на юго-востоке Франции.
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