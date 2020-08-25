Новомичуринск, , 09:53 — REGNUM Доследственную проверку по факту избиения школьницы в Пронском районе Рязанской области начал региональный Следственный комитет. Подростки выложили в сеть видеоролик, где девочку бьют, заставляют встать на колени, таскают за волосы.

24 августа в социальной сети появилось видео, на котором школьницу её ровесники избивают руками и ногами, кричат на неё, заставляют встать на колени. Всё происходит на территории школы в Новомичуринске. Конфликтом между подростками заинтересовались надзорные органы. Прокуратура даст оценку «деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, образовательных организаций, также исполнению их родителями возложенных на них обязанностей по воспитанию».

Региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам преступления по статье «Халатность». Следователи инициировали передачу материалов из полиции для детального рассмотрения.