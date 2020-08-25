Уфа, , 09:58 — REGNUM Четыре человека пострадали во время дорожной аварии с участием автобуса в Уфе. Об этом 25 августа сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, утром 25 августа на Шакшинской автодороге произошло столкновение автомобиля «Hyundai Elantra» и автобуса «ПАЗ».

По предварительным данным, в этой аварии пострадали четыре пассажира автобуса. Сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

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