Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в убийстве своей престарелой матери. Подозреваемый сначала до смерти забил женщину табуреткой, а чтобы скрыть следы преступления, завернул труп в ковер и положил на балкон квартиры. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о пропаже пенсионерки поступило в полицию Красногвардейского района города 24 августа. Заявительница — 42-летняя женщина — рассказала правоохранительным органам, что не может связаться со своей 65-летней матерью. Устанавливая местонахождение женщины, полицейские пришли к ней домой — в квартиру многоэтажного дома на улице Корнея Чуковского.

«На балконе в квартире сотрудники полиции обнаружили завернутый в ковер труп пенсионерки», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в совершенном преступлении был задержан и доставлен в отдел полиции безработный 35-летний мужчина, сын убитой.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения», — добавили в полиции.

В свою очередь издание «Фонтанка», уточняет, что женщина была забита до смерти табуреткой.