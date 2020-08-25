Бенгкулу, Индонезия, , 09:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи индонезийского города Бенгкулу на острове Суматра, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение произошло 24 августа 2020 года в 17:24 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находится в 137 км к юго-западу от Бенгкулу на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в индонезийской провинции Западная Ява.

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