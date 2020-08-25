Барнаул, , 09:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба на утро 25 августа, только за последние сутки скончались семеро пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв коронавируса составляет уже 313 человек.

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По-прежнему наблюдается существенный рост больных с пневмонией: из общего количества пациентов таковых насчитывается уже 3047 человека (+24 за последние сутки). Ещё 3520 пациентам с коронавирусом поставлен диагноз ОРВИ (+11 за последние сутки).

Тяжелобольных — 109 человек (минус 10 за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ 33 человека (минус шесть за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 9899 человек. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 11 317 человек (+66 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последний месяц количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае заметно сократилось, были дни, когда их делали менее 1000 штук в сутки. Накануне было сделано 2435 тестов.

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