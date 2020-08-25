Ростов-на-Дону, , 09:16 — REGNUM В Ростовской области число погибших в результате аварии на трассе Новочеркасск — Каменоломни увеличилось до трёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 августа.

В настоящее время известно о трёх погибших и пяти пострадавших. От полученных травм скончались пассажирка Fiat и пассажир автомобиля Mercedes. В список пострадавших внесён водитель Mercedes.

ИА REGNUM напоминает, что автокатастрофа произошла в 19:20 мск 24 августа в Октябрьском районе. По предварительной информации, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где допустил столкнулся со встречным автомобилем Fiat. Известно, что стаж вождения предполагаемого виновника ДТП составлял два месяца.

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