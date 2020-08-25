Анапа, Краснодарский край, , 09:04 — REGNUM 350 туристов эвакуированы с Малого Утриша в Анапе Краснодарского края из-за мощного лесного пожара. Эвакуацию провели в ночь на 25 августа, сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на МЧС.

На утро 25 августа площадь активного горения в Анапе составила около 3 га. С наступлением утра к тушению огня вновь привлекли авиацию МЧС России.

Группировка на месте пожара уже превышает 200 человек, задействовано 27 единиц техники, в том числе два воздушных судна Ми-8 и три катера.

Как сообщало ИА REGNUM, решением исполняющего обязанности главы Анапы с 00:00 25 августа введён режим ЧС в границах Супсехского сельского округа.

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