Самара, , 09:07 — REGNUM Три человека погибли во время пожара в многоквартирном жилом доме в Самаре. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

По данным пресс-службы ведомства, рано утром 25 августа на пульт спасателям поступило сообщение о том, что произошел пожар в доме № 58 по ул. Аэродромная. По тревоге были подняты 23 огнеборца. Также были задействованы девять единиц техники. Вскоре пожарные ликвидировали огонь не площади 30 кв. метров.

В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела трех погибших граждан. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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