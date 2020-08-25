Мапуту, 25 августа 2020, 09:08 — REGNUM Офис редакции одной из ведущих газет Мозамбика был подожжен в результате нападения с «коктейлем Молотова», что вызвало осуждение со стороны Европейского союза (ЕС) и правозащитников. Об этом передаёт BBC Africa.
Нападавшие ворвались в офис отдела новостей телеканала Canal de Mocambique в центре столицы страны, Мапуту, и уничтожили компьютеры и файлы. Очаг возгорания впоследствии потушили пожарные.
Для поджога здания были использованы бутылки с зажигательной смесью, подтвердил главный редактор газеты Фернандо Велозу.
Еженедельная газета и связанный с ней сайт разоблачили несколько коррупционных скандалов, отмечают репортеры. Несмотря на усилия правительства по цензуре сообщений о джихадистском конфликте на северо-востоке страны, мозамбикский канал широко освещает деятельность повстанцев.
В обращении к правительству Мозамбика посланник ЕС Антонио Санчес-Бенедито Гаспар выразил свою «большую обеспокоенность» в связи с этим нападением и заявил о своей солидарности с персоналом и руководством Canal de Mocambique.
Мозамбикский филиал Института средств массовой информации ЮАР осудил поджог, описав его как «варварский и трусливый».
Исследователь Human Rights Watch Зенаида Мачадо на своей странице в Twitter написала, что жертвами атаки могли стать члены по меньшей мере десяти семей.