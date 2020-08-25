Барнаул, , 08:55 — REGNUM Волна ложных сообщений о минировании вновь покатилась по Сибири, захватив Дальний Восток. Как сообщает amic.ru, в Алтайском крае пришлось проводить проверку на объектах энергетики в Бийске и Барнауле (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, БТСК и «Бийскэнерго»).

В УФСБ России по Алтайскому краю уточнили, что на ТЭЦ-3 никакой угрозы не обнаружили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ложные сообщения о минировании получили сегодня, 25 августа, в Новосибирске и Хабаровске.

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