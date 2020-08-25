Омск, , 08:46 — REGNUM Жительница Омска из ревности расправилась с 36-летним мужчиной. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщили ИА REGNUM 25 августа в следственном управлении СКР по Омской области.

Тело мужчины 21 августа обнаружили приехавшие по вызову врачи скорой помощи.

По версии следствия, во время совместного распития спиртного в частном доме 41-летняя женщина ударила мужчину ножом в спину, затем уложила его в кровать и ушла домой. Скорую помощь вызвал отец мужчины. Он также сообщил сотрудникам данные о личности подозреваемой. Вскоре омичку задержали бойцы Росгвардии. На допросе у следователя она заявила, что ударила знакомого ножом в спину из ревности. Домой она ушла, так как думала, что «просто поцарапала потерпевшего». О том, что мужчина скончался, она якобы не знала.

В настоящее время подозреваемая, воспитывающая пятилетнего ребёнка, находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в августе 2020 года задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины.

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