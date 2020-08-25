Тбилиси, , 08:59 — REGNUM Сообщение о заложенной бомбе в здании «Первого канала Грузии» в Тбилиси оказалось ложным, в МВД по данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщает телеканал.

Как передают журналисты, саперы обследовали здание на протяжении четырех часов. В это время все сотрудники телеканала были эвакуированы, и работа телецентра велась в автономном режиме. Сообщается, что сбоев вещания не было.

Позже правоохранители сообщили администрации телеканала, что по данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье 331 УК Грузии — «Ложное сообщение о терроризме».

Напомним, сообщение о взрывном устройстве в здании телеканала поступило 24 августа. Неизвестный позвонил на горячую линию и сообщил о бомбе.

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