Иркутск, , 08:43 — REGNUM В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя погрузчика «SANLIN», который находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил своим товарищам прокатиться в ковше и задавил их. Подробности сообщает региональное ГУ МВД России.

Катание в ковше погрузчика привело к травмам Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошёл 22 августа в д. Головновка (Жигаловский район). Предварительно установлено, что после того, как 20-летний молодой человек и 14-летний подросток забрались в ковш, водитель начал движение. В какой-то момент подъемное устройство внезапно поднялось, и люди выпали из ковша прямо под колеса спецтехники. Произошедшее запечатлела видеокамера.

Пострадавшие получили тяжелые травмы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.