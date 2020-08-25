Париж, , 08:35 — REGNUM Около 500 гектаров леса сгорело, в результате крупного пожара в городе Истр на юго-востоке Франции, сообщает Le Figaro.

Пожар, который вспыхнул примерно в пятидесяти километрах к западу от Марселя 24 августа 2020 года, заставил пожарных защищать дома и проводить эвакуацию жителей.

Для борьбы с пожаром мобилизовали около 900 пожарных, а также семь самолетов и вертолет-бомбардировщик.

В национальной федерации пожарных Франции уточнили, что огонь распространялся очень быстро и к вечеру удалось взять ситуацию под контроль.

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа 2020 года пожар уничтожил более 1000 гектаров в туристическом районе Мартиг на юго-востоке Франции. Несколько сотен человек эвакуировали.

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