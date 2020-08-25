Крайстчерч, Новая Зеландия, , 08:23 — REGNUM Австралиец Брентон Таррант, застреливший 15 марта 2019 года в новозеландском Крайстчерче более 50 человек, хладнокровно готовился к нападению на мечети в течение 15 месяцев. Об этом со ссылкой на заявление полиции Новой Зеландии 25 августа сообщает портал Stuff.

В ходе начавшихся судебных слушаний по делу полицией было представлено обвинительное заключение, в котором утверждается что «в течение 15 месяцев этот мужчина готовился к атаке, посещал стрелковые клубы и оттачивал своё мастерство».

Также, по данным полиции, за десять минут до нападения Таррант отправил своей семье сообщение, в котором проинструктировал, «как общаться с полицией и противостоять обвинениям».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии начался судебный процесс над австралийцем Брентоном Таррантом, обвиняемым в нападении на мечеть в городе Крайстчёрче и убийстве 51 человека.

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