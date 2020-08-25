Кизилюртовский район, Дагестан, , 08:21 — REGNUM В Дагестане перевернулась лодка с людьми, утонули три человека. В настоящее время ведутся поиски тел погибших, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 23 августа на реке Сулак в Кизилюртовском районе. Плавательное средство перевернулось в районе Иси-су, неподалеку от села Гельбах.

Владелец лодки смог самостоятельно выплыть на берег, а его пассажиры — мужчина в возрасте 51 года, 40-летняя женщина и 14-летняя девочка — погибли.

На поиски тел погибших были направлены 18 спасателей из числа сотрудников Кизилюртовской и Махачкалинской поисково-спасательных служб и работников Государственной инспекции по маломерным судам. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.