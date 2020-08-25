Барнаул, , 08:03 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщило сегодня, 25 августа, итоги рассмотрения громкого уголовного дела, главными фигурантами которого стали теперь уже бывший директор муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» Виталий Иконников и его отец — специалист по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс». За совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере») фигуранты заплатят по 200 тысяч рублей штрафа.

Судя по официальному сообщению, такой мягкий приговор был вынесен он потому, что в ходе предварительного следствия мужчины признали вину в совершенном преступлении. Кроме того, в обеспечение гражданского иска следователем СК на их имущество — денежные средства и дорогостоящие автомобили на общую суму более 4 миллионов 700 тысяч рублей наложен арест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обыски в МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула прошли в январе 2020 года.

«Берут деньги с людей за товар вдвойне, а через МУП договора не проводят. Оказали 1000 услуг, а в отчётности показали 600. Деньги в карман. За сообщение о смерти деньги платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес. Затем с каждого договора за полученный адрес необходимо было отдать 20%», — пояснял ранее корреспонденту ИА REGNUM источник.

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Сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю выяснили, что в 2018—2020 годах подозреваемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, используя для этого в том числе ресурсы муниципального унитарного предприятия. В результате противоправной деятельности был извлечен доход в особо крупном размере, превышающем 9 800 000 рублей.

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