Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах во вторник, 25 августа, эвакуировали детские сады и крупные торговые центры.

Читайте также: В Благовещенске детские сады не приняли воспитанников из-за угрозы взрыва

Сообщения о заложенных бомбах поступили в 17 детских садов и десять торговых центров, пишет со ссылкой на источник в экстренных службах города ИА «КамИНФОРМ».

Была проведена эвакуация воспитанников и работников дошкольных учреждений, а также персонала торговых центров. В зданиях проведена проверка. Информации об обнаружении взрывных устройства пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области детские сады утром 25 августа прекратили принимать детей, так как поступило сообщение о минировании зданий.