Орел, , 07:58 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу в отношении 49-летней женщины — водителя троллейбуса, под колёсами которого погибли три человека, вынес 24 августа суд в Орле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Трагедия произошла 9 октября 2018 года. Как установлено судом и следствием, обвиняемая, управляя троллейбусом, подъехала к остановке общественного транспорта «Дворец спорта», где осуществила высадку и посадку пассажиров. После этого женщина обнаружила неисправность при нажатии на пусковую педаль. Нарушив правила Дорожного движения и положения должностной инструкции, водитель сама попыталась устранить поломку, параллельно пыталась продолжить движение транспортного средства. В результате троллейбус начал движение и наехал на пассажиров, находившихся на проезжей части. На месте погибли три человека, двое получили травмы.

Суд назначил водителю наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.