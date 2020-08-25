Посёлок городского типа Приаргунск, Забайкальский край, , 07:30 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю инициирована доследственная проверка в связи с нападением бездомной собаки на четырёхлетнего мальчика — жителя села Бырка Приаргунского района. Как сообщает официальный сайт ведомства, инцидент произошёл 24 августа 2020 года.

В результате ребёнок госпитализирован с множественными укусами головы, тела, рук и ног. Следователи пообещали дать принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, отвечающих за безопасные условия проживания граждан, а также за проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2020 г. проблема с гуляющими без присмотра сворами собак стала предметом обсуждения на встрече с активом, которую провёл глава Черновского района Читы Василий Турсабаев: агрессивные животные напали, когда Турсабаев приехал в посёлок Аэропорт для осмотра контейнерных площадок.

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