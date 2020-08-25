Анапа, Краснодарский край, , 07:26 — REGNUM В районе заповедника Утриша вблизи Анапы из-за лесного пожара введён режим ЧС. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время на месте пожара, второй день бушующего в заповеднике, работают 213 человек и 21 единица техники. Утром ожидается подкрепление в виде двух дополнительных расчётов МЧС и двух вертолётов из Геленджика. Из лагун при помощи плавсредств организована эвакуация туристов. Жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что к настоящему времени огнём, которому помогает сильный ветер, пройдено от 25 до 30 га леса.

Оперативный штаб, развёрнутый на месте и координирующий работы по тушению и эвакуации, возглавляет исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец. Его решением с 00:00 25 августа в границах Супсехского сельского округа из-за лесных пожаров введён режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 197 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в районе Большого Утриша Анапы Краснодарского края. На месте работают пожарные, представители лесничеств, сотрудники МЧС, привлечено 25 единиц техники, в том числе четыре катера, два вертолёта.

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