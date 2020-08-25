Кабул, , 07:19 — REGNUM Двое сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате боевого столкновения с боевиками террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телеканал TOLOnews.

Сообщается, что инцидент произошел в афганской провинции Парван. Также отмечается, что в ходе перестрелки были убиты шестеро террористов. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в провинции Газни на востоке Афганистана произошел теракт. В результате взрыва погибли семеро человек. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане в результате взрыва погибли семь человек