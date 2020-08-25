Улан-Удэ, , 07:15 — REGNUM В Октябрьском районе Улан-Удэ утром 25 августа горело здание универсального магазина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, к моменту прибытия пожарных, дощатое здание, обшитое металлопрофилем, было охвачено огнём.

При этом возгорание грозило перекинуться на соседнее здание, стоящее в 4 метрах. 20 огнеборцам при помощи 7 единиц техники удалось воспрепятствовать этому и ликвидировать пожар на площади 449 квадратных метров. Пострадавших нет.

«В настоящее время на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются», — отметили в управлении.

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