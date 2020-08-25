Майминский район, Алтай, , 07:07 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над 23-летним местным жителем, которого обвиняли в изнасиловании 18-летней девушки с особой жестокостью, а также причинении ей тяжкого вреда здоровью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 12 июня подсудимый с потерпевшей распивали спиртные напитки в одном из домов села Майма. В ходе застолья пьяный мужчина попытался склонить девушку к интимной близости, но получив отказ, набросился на неё и несколько раз ударил по лицу и туловищу.

«После чего повалил девушку на землю, сорвал с неё одежду и, продолжая применять насилие, с особой жестокостью совершил в отношении неё иные действия сексуального характера, причинив телесные повреждения, повлёкшие тяжкий вред здоровью потерпевшей, а затем изнасиловал её», — отметили в следствии.

Бросив потерявшую сознание девушку на земле, преступник убежал. Потерпевшая вскоре была госпитализирована в больницу. У задержанного мужчины эксперты позже обнаружили признаки психотического расстройства личности с элементами садизма.

По итогам слушаний суд признал обвиняемого виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Читайте также: 60-летнюю жительницу Алтая изнасиловали на глазах её супруга-инвалида