Красноярск, , 06:58 — REGNUM На утро 25 августа в Красноярском крае зарегистрировано 39 лесных пожаров на общей площади 70,2 тыс. га — в Богучанском, Кежемском, Северо-Енисейском, Таймырском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в минлесхозе края.

В тушении принимают участие около тысячи человек. Шесть пожаров на площади около 8 тыс. га локализовано.

За прошедшие сутки в регионе потушили девять лесных пожаров на площади 7,5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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