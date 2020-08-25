Иркутск, , 06:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 25 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 434 человека, причём 74 добавились только за последние сутки.

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Общее число погибших с SARS-CoV-2 составляет 263 человек (+2 пациента за сутки).

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 675 пациентов, из них 35 человек болеют тяжело. Выздоровели 13 934 человек.

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