Кызыл, , 06:42 — REGNUM В Туве начата доследственная проверка заявления местной жительницы, которая заявила о совершённом преступлении против её дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Ранее СМИ передали, что девочку шантажировала группа подростков, угрожая опубликовать видео с участием малолетней.

В настоящее время, как отмечается, правоохранители исследуют все озвученные доводы для установления фактических обстоятельств происшествия. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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